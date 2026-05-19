Kłótnie, wrzaski i rzucanie rakietami. Rosjanka wezwana, to musiało się tak skończyć

Jeszcze dwa miesiące temu Mirra Andriejewa zachowywała się tak, jakby grała w filmie "Ślepa furia". Każdy mecz Rosjanki, to był ogień. Kłótnie z wszystkimi dookoła, wrzaski, rzucanie rakietami i dyscyplinowanie w niecenzuralny sposób pracy swojego teamu, czy też besztanie siedzących akurat na trybunach rodziców były na porządku dziennym.

Sytuacja doszła do ściany. Rosjanka na dywaniku

Kiedy w Indian Wells Andriejewa rzuciła do publiczności: "piexxxx was wszystkich", to sytuacja doszła do ściany. Gdy rozpoczął się sezon na mączce, to nagle zobaczyliśmy odmienioną 19-latkę. - W ciemno obstawiam, że została naprostowana przez Conchitę Martinez - zwraca nam uwagę Lech Sidor, autor kanału Trzeci Serwis na YouTube. - Pani trener Martinez to duże nazwisko. To jest taka osoba, co nie da sobie w kaszę dmuchać.

Sidor mówi wprost, że to się musiało tak skończyć, bo skandale przeszkadzały Rosjance w graniu. Zamiast skupiać się na tym, co ważne, wikłała, się w sytuacje, które ją rozpraszały. Nagle miała przeciwko sobie nie tylko rywalkę, ale i też publiczność. - U panów to może nie jest takie ważne, żeby mieć kibiców za sobą, bo mają twardą skórę. U pań ma to jednak znaczenie. Myślę, że Conchita wyjaśniła Andriejewej, że jeśli dalej będzie rzucać rakietami, kopać i kłócić się z publicznie ze wszystkimi dookoła, w tym także z nią, to trybuny zaczną ją na dobre nienawidzić - komentuje Sidor.

To pytanie padło w rozmowie Martinez z Andriejewą

Nasz rozmówca przekonuje, że na koniec tej rozmowy obu pań padło jedno konkretne pytanie: Czy chcesz grać z dwoma przeciwnikami, czy jeden wystarczy? I to wystarczyło, żeby Andriejewa nagle zaczęła się skupiać na tenisie. - Martinez widzi, że ma dziewczynę, która ma forehand, bekhend i całą resztę, ale tenisowa praca z nią idzie na marne, bo ta zawodniczka na korcie złości się i frustruje i to bierze górę. Pewnie Conchita rzuciłaby tym wszystkim, gdyby nie potencjał Rosjanki. Zresztą już w nią trochę zainwestowała i głupio byłoby to przekreślić. Stąd ta rozmowa wychowawcza i metamorfoza. Choć niepełna. Mirra nigdy nie będzie grzeczną dziewczynką, ale chodzi o to, żeby jej energia szła we właściwym, tenisowym kierunku - zauważa ekspert.

I ta energia idzie we właściwym kierunku od turnieju w Linzu, który Andriejewa wygrała. Potem, w Stuttgarcie pokonała po świetnym meczu naszą Igę Świątek i dotarła do półfinału, gdzie uległa Jelenie Rybakinie. W Madrycie doszła do finału i choć nie dała rady Marcie Kostiuk, to zebrała świetne recenzje. Wreszcie w Rzymie wygrała finał debla, a w grze pojedynczej dotarła do ćwierćfinału i tam mocno dała w kość Coco Gauff. Amerykanka musiała się nieźle napocić, żeby skończyć ten mecz wygraną. Kiedy wydawało się, że już po wszystkim Andriejewa nagle zaczęła się bronić tak, że Gauff była tym mocno sfrustrowana.

Andriejewa może wygrać French Open

I tak wracamy do French Open, gdzie rok temu Andriejewa odpadła w atmosferze skandalu. Teraz wróci tam, jako jedna z tych kilku zawodniczek nowej fali, które mają wielką ochotę zburzyć dotychczasową hierarchię. Andriejewa, Kostiuk czy Baptiste już nie raz pokazały, że ta czołówka musi się z nimi coraz bardziej liczyć. - W Roland Garros Andriejewa jest jedną z dziesięciu kandydatek do wygranej - ocenia Sidor.

- Tenis zrobił się tak siłowy, a przez to nieprzewidywalny, że trudno wskazać kogoś konkretnego. Natomiast mogę powiedzieć, że w Paryżu może wygrać któraś z tych topowych zawodniczek, czyli Sabalenka, Rybakina, Świątek, Gauff, ale do grona faworytek dorzuciłbym też Switolinę i Kostiuk, która odpuściła Rzym i wróci naładowana. W drugim szeregu faworytek widzę jednak Baptiste, Mboko, Potapovą i właśnie Andriejewą. One mogą sprawić w Paryżu niespodziankę - kwituje Sidor.

