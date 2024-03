Kłótnia Djokovicia z sędzią, gwieździe puściły nerwy. "O czym ty w ogóle mówisz?"

Tenis. Novak Djoković nie zgadzał się z sędzią

I już w pierwszym secie zaskoczył faworyta, wygrywając go 6:4. W drugiej partii Djoković prowadził 2:0 z przełamaniem i serwował. Musiał jednak bronić break pointa. Nardi myślał, że przy podaniu jest aut, ale przebił piłkę tuż za siatkę. Serb do niej podbiegł i odegrał, w tym momencie kompletnie się zatrzymując, natomiast Włoch zdążył do piłki i minął numer jeden męskiego tenisa, tym samym odrabiając stratę .

Tymczasem "Nole" chciał powtórzenia punktu, na co nie zgadzał się sędzia Allensworth, tłumacząc, że Włoch nie poprosił o przerwanie meczu. "On się zatrzymał" - mówił 36-letni Djoković.

"To, że on się zatrzymał, nie oznacza, że akcja została przerwana" - tłumaczył arbiter.

Tenis. Novak Djoković zagra teraz w Miami