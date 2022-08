Kłopoty Pauli Badosy! Poruszająca wiadomość po klęsce

Oprac.: Tomasz Czernich Tenis

Paula Badosa, aktualnie czwarta zawodniczka rankingu WTA odpadła z turnieju w Cincinnati już w pierwszej rundzie, przegrywając z Ajlą Tomljanovic 7:6, 0:6, 2:6. Dla Hiszpanki to kolejny, słaby występ, po którym wystosowała za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomość. - To dla mnie bardzo trudne tygodnie - napisała, dodając, że będzie walczyć o to, by "cieszyć się poza kortem".

Zdjęcie Paula Badosa / Carmen Mandato/Getty AFP/East News / East News