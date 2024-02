Kłopoty Miedwiediewa się nie kończą. Klamka zapadła, to już oficjalne

Daniił Miedwiediew w finale Australian Open miał wszystko w swoich rękach. Prowadził już 2:0 w setach z Jannikiem Sinnerem i wydawało się, że młodszy tenisista nie wyrwie mu już zwycięstwa z rąk. Stało się jednak inaczej. Włoch zaliczył nieprawdopodobny powrót i pokonał Rosjanina 3:2 w setach. Tym samym sięgnął po pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Mowa ciała Miedwiediewa mówiła, że ma on sobie wiele do zarzucenia. W końcu był to jego trzeci finał imprezy w Melbourne i trzeci przegrany. Wcześniej w 2022 roku musiał uznać wyższość Rafaela Nadala, a w 2021 roku Novaka Djokovicia.

Jakby tego było mało, po Australian Open na Rosjanina nałożono karę za nieodpowiednie zachowanie na korcie. W 2. rundzie w trakcie meczu z Finem Emilem Ruusuvuorim Miedwiediew w pewnym momencie rzucił rakietą i zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy. Zwrócił mu na to wyraźnie uwagę sędzia. Został on zobligowany do zapłacenia 9 tysięcy dolarów kary.

Jannik Sinner - Gael Monfils 2:1. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Miedwiediew wycofał się z kolejnego turnieju. Rośnie niepokój wobec stanu zdrowia Rosjanina

Melbourne 28-latek opuszczał pokonany, a do tego potwornie zmęczony. Ponadto po turnieju zgłosił swojemu sztabowi szkoleniowemu uraz prawej nogi. Oficjalnie właśnie to było powodem wycofania się z turnieju Rotterdam Open. Finalista Pucharu Davisa z 1995 roku - Andrei Chesnokov uważa, że absencja obrońcy tytułu może sprawić, że wkrótce pożegna się on ze swoją pozycją w rankingu ATP.

Myślę, że w najbliższym czasie Sinner wyrzuci Miedwiediewa z trójki. W zeszłym roku Miedwiediew rozegrał niesamowitą serię pięciu kolejnych finałów, w których odniósł cztery zwycięstwa i nie miał prawie miejsca na zdobywanie punktów. Sinner nie może czekać na wpadkę Miedwiediewa. Należy zauważyć, że będzie to całkowicie zasłużone ~ stwierdził w rozmowie z TASS Chesnokov

Na tym niestety nie koniec problemów gwiazdora. Jak się okazuje, zmęczenie i kontuzja nogi tak mocno dają mu się we znaki, że zdecydował się on na wycofanie z kolejnego turnieju. Mowa o Qatar ExxonMobil Open. W Dosze Rosjanin miał bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. To drugi już cios dla organizatorów turnieju rangi ATP 250. Wcześniej z udziału w nim z powodu kontuzji zrezygnował również Rafael Nadal.

Daniił Miedwiediew / AFP

Daniił Miedwiediew / JULIEN DE ROSA / AFP / AFP