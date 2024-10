Crisitna Bucsa największe sukcesy w karierze odnosiła w deblu, ale także wśród singlistek potrafi co jakiś czas postraszyć faworytki. Tak było w Pekinie, gdzie medalistka igrzysk w Paryżu dotarła do czwartej rundy, pokonując po drodze dwie wyżej notowane rywalki. Później wprawdzie została rozbita przez Karolinę Muchovą, ale już w Wuhan wróciła na odpowiednie tory. I może świętować awans do turnieju głównego.