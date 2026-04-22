Klęska skandalistki w Madrycie. Rozstawiona z "2" na kolanach

Anastazja Potapowa urodziła się w Saratowie i jeszcze do końca 2025 roku figurowała jako reprezentantka Rosji - dumnie zresztą obnosiła się ze swoim pochodzeniem, w 2023 roku wywołała skandal, gdy podczas turniejów w Dubaju i Indian Wells paradowała w koszulce Spartaka Moskwa, czyli klubu, któremu swego czasu życzenia wysyłał sam Władimir Putin. Zawodniczka nic nie robiła sobie z tego, że jej rodacy na międzynarodowych arenach mieli zakaz występowania z podobnymi symbolami.

Potapowa w tym samym roku wywołała skandal w Rzymie, gdy po zakończeniu jednego z meczów prowokowała kibiców. Coraz więcej niż o jej wynikach na korcie było o jej kontrowersyjnych zachowaniach. A pod koniec ubiegłego roku nazwisko 25-letniej dzisiaj zawodniczki ponownie zaczęło być odmieniane przez wszystkie przypadki, ta bowiem porzuciła swoją ojczyznę i zaczęła reprezentować Austrię.

Po zmianie barw Potapowa jeszcze nie sięgnęła po żaden tytuł, najbliżej tego była niedawno w Linzu, gdzie dotarła do finału turnieju WTA 500. W tym musiała uznać jednak wyższość Mirry Andriejewej. 56. dzisiaj w rankingu reprezentantka Austrii z Austrii przeniosła się do Hiszpanii, tutaj musiała wystąpić najpierw w kwalifikacjach do turnieju WTA 1000. Z racji wysokiej pozycji w rankingu została rozstawiona z "2".

WTA Madryt. Anastazja Potapowa przegrała w kwalifikacjach

Pochodząca z Rosji tenisistka eliminacje zaczęła od pewnego ogrania Teodory Kostović, a w decydującym starciu, którego stawką był awans do turnieju głównego, zmierzyła się z reprezentującą Austrię Sinją Kraus (104. w rankingu WTA).

Mecz rozgrywany we wtorkowy wieczór od początku nie układał się po myśli Potapowej. Kraus przy pierwszej okazji przełamała wyżej notowaną rywalkę, sama wprawdzie raz straciła podanie, ale w pełni kontrolowała to, co dzieje się na korcie. Lepiej returnowała, grała solidniej i finalnie wygrała 6:2.

Druga partia była bardziej zacięta, a obie zawodniczki miały problemy przy własnym serwisie. W pewnym momencie wydawało się, że Kraus domknie spotkanie, prowadziła już bowiem 5:3. Potapowa zdołała jednak odpowiedzieć przełamaniem powrotnym, a następnie w tie-breaku przypieczętowała zwycięstwo w secie.

Kraus, podobnie jak na początku meczu, świetnie zaczęła trzecią odsłonę rywalizacji. Wyszła na prowadzenie 3:0, a kolejne gemy serwisowe wygrywała bez straty punktu. Potapowa była bezradna i nie była już w stanie odwrócić losów rywalizacji. W meczu trwającym 118 minut górą była Kraus (6:2, (5)6:7, 6:3), która uzupełniła drabinkę główną turnieju WTA 1000 - w pierwszej rundzie zagra z Karoliną Pliskovą.

Anastazja Potapowa OSCAR J BARROSO AFP

Sinja Kraus Al Bello/Getty Images AFP

Anastazja Potapowa FLAVIU BUBOI AFP

