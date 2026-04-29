Klęska Sabalenki w Madrycie, od razu znalazła "winną". Białorusinka bez ogródek
Tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Madrycie obfituje w niespodzianki, do półfinału zmagań dotarła tylko jedna tenisistka z czołowej "10" światowego rankingu. Nie jest nią Aryna Sabalenka, która w ćwierćfinale poniosła sensacyjną klęskę, została wyeliminowana przez Hailey Baptiste. Po spotkaniu Białorusinka pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której już na chłodno przeanalizowała przyczyny porażki. Szybko znalazła "winną" takiego obrotu spraw, odniosła się także do poprzedniego starcia z Amerykanką.
Przed rozpoczęciem "tysięcznika" w stolicy Hiszpanii zapewne mało kto spodziewał się, że do półfinału nie dotrze żadna z siedmiu czołowych tenisistek świata. Tymczasem etap ćwierćfinału przebrnęła jedynie 8. w rankingu WTA Mirra Andriejewa, która o finał zagra z Hailey Baptiste - sensacyjną pogromczynią Aryny Sabalenki.
W czasie, gdy Iga Świątek skreczowała w meczu trzeciej rundy, a Jelena Rybakina i Coco Gauff przegrały swoje starcia o ćwierćfinał, Sabalenka należycie wywiązywała się z roli faworytki. Białorusinka najpierw bez straty seta odprawiła Peyton Stearns Jaqueline Cristian, później szybko podniosła się po przegranej partii w czwartej rundzie z Naomi Osaką, oddając rywalce zaledwie pięć gemów.
Tenisistka z Mińska po ograniu podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego znalazła się już o trzy kroki od obrony tytułu, jednak dość nieoczekiwanie musiała uznać wyższość rozstawionej z "30" Baptiste. Wprawdzie liderka światowego rankingu wygrała pewnie pierwszego seta (6:2), ale w drugiej partii zaczęła popełniać podwójne błędy serwisowe, co wyraźnie podbudowało rywalkę. Amerykanka wygrała 6:2, w trzeciej odsłonie meczu z kolei wybroniła sześć piłek meczowych, pieczętując sensacyjny triumf nad pierwszą rakietą świata (2:6, 6:2, 7:6(6)).
WTA Madryt. Aryna Sabalenka przemówiła po porażce z Hailey Baptiste
Po przegranym meczu Sabalenka pojawiła się na konferencji prasowej. I zwróciła uwagę na jej zdaniem moment przełomowy tego spotkania - był to początek drugiego seta, gdy popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. Tym samym Białorusinka dała do zrozumienia, że to ona jest "winna" tego, jak później potoczył się bój o półfniał.
"W pierwszym gemie, w drugim secie, po prostu popełniłam dwa podwójne błędy serwisowe znienacka. Wydawało się, że to dodało jej wiary. Potem zaczęła grać bardziej agresywnie. Grała odważnie. Cóż mogę powiedzieć? Brawo" - powiedziała.
Liderka rankingu WTA nawiązała także do poprzedniego meczu z Amerykanką - w ćwierćfinale ostatniego turnieju w Miami pokonała ją 6:4, 6:4.
Mam wrażenie, że w Miami nie dałam jej wielu szans. Nie potrafiła przełamać mojego serwisu
Baptiste najwyraźniej wyciągnęła wnioski z poprzedniego starcia z tenisistką z Mińska, ta z kolei popełniała błędy, które stanowiły szansę dla Amerykanki. A ta ją wykorzystała, dzięki czemu to ona zagra w półfinale z Mirrą Andriejewą.