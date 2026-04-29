Przed rozpoczęciem "tysięcznika" w stolicy Hiszpanii zapewne mało kto spodziewał się, że do półfinału nie dotrze żadna z siedmiu czołowych tenisistek świata. Tymczasem etap ćwierćfinału przebrnęła jedynie 8. w rankingu WTA Mirra Andriejewa, która o finał zagra z Hailey Baptiste - sensacyjną pogromczynią Aryny Sabalenki.

W czasie, gdy Iga Świątek skreczowała w meczu trzeciej rundy, a Jelena Rybakina i Coco Gauff przegrały swoje starcia o ćwierćfinał, Sabalenka należycie wywiązywała się z roli faworytki. Białorusinka najpierw bez straty seta odprawiła Peyton Stearns Jaqueline Cristian, później szybko podniosła się po przegranej partii w czwartej rundzie z Naomi Osaką, oddając rywalce zaledwie pięć gemów.

Tenisistka z Mińska po ograniu podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego znalazła się już o trzy kroki od obrony tytułu, jednak dość nieoczekiwanie musiała uznać wyższość rozstawionej z "30" Baptiste. Wprawdzie liderka światowego rankingu wygrała pewnie pierwszego seta (6:2), ale w drugiej partii zaczęła popełniać podwójne błędy serwisowe, co wyraźnie podbudowało rywalkę. Amerykanka wygrała 6:2, w trzeciej odsłonie meczu z kolei wybroniła sześć piłek meczowych, pieczętując sensacyjny triumf nad pierwszą rakietą świata (2:6, 6:2, 7:6(6)).

WTA Madryt. Aryna Sabalenka przemówiła po porażce z Hailey Baptiste

Po przegranym meczu Sabalenka pojawiła się na konferencji prasowej. I zwróciła uwagę na jej zdaniem moment przełomowy tego spotkania - był to początek drugiego seta, gdy popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. Tym samym Białorusinka dała do zrozumienia, że to ona jest "winna" tego, jak później potoczył się bój o półfniał.

"W pierwszym gemie, w drugim secie, po prostu popełniłam dwa podwójne błędy serwisowe znienacka. Wydawało się, że to dodało jej wiary. Potem zaczęła grać bardziej agresywnie. Grała odważnie. Cóż mogę powiedzieć? Brawo" - powiedziała.

Liderka rankingu WTA nawiązała także do poprzedniego meczu z Amerykanką - w ćwierćfinale ostatniego turnieju w Miami pokonała ją 6:4, 6:4.

Mam wrażenie, że w Miami nie dałam jej wielu szans. Nie potrafiła przełamać mojego serwisu

Baptiste najwyraźniej wyciągnęła wnioski z poprzedniego starcia z tenisistką z Mińska, ta z kolei popełniała błędy, które stanowiły szansę dla Amerykanki. A ta ją wykorzystała, dzięki czemu to ona zagra w półfinale z Mirrą Andriejewą.

Aryna Sabalenka, Madryt 2026 Jose Breton/NurPhoto AFP

