Turniej rangi WTA 500 w Meridzie zakończył się 1 marca, po tytuł sięgnęła Cristina Bucsa, która w finale pokonała Magdalenę Fręch. Inna z reprezentantek Polski, Magda Linette, na meksykańskich kortach nie spisała się tak dobrze. Wprawdzie pewnie wygrała pierwszy mecz, bo ograła Tatjanę Marię, ale już w drugiej rundzie dość nieoczekiwanie została wyeliminowana przez kwalifikantkę, Victorię Jimenez Kasintsevą.

Reprezentantka Andory już więcej niespodzianek nie sprawiła, w ćwierćfinale pokonała ją Shuai Zhang, a Kasintseva z Meridy przeniosła się do Indian Wells. Tutaj z racji niskiej pozycji w rankingu (do TOP 100 "wskoczyła" dopiero po turnieju w Meksyku), musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Te zaczęła od trzysetowego boju z Włoszką, Lucrezią Stefanini, którą ostatecznie udało jej się pokonać.

WTA Indian Wells. Katie Boulter przegrała w kwalifikacjach

Rywalką pogromczyni Linette w decydującym meczu kwalifikacji była Katie Boulter, która w eliminacjach była rozstawiona z "1". Brytyjka sprostała roli faworytki w pierwszym meczu, bo w dwóch setach odprawiła Wiktoriję Tomową, przed starciem z Kasintsevą jej szanse również stały bardzo wysoko. Mowa bowiem o zawodniczce, która niespełna miesiąc temu wygrała turniej WTA 250 w Ostrawie.

Mecz rozgrywany na korcie numer 5 rozpoczął się tuż przed godz. 23 czasu polskiego we wtorek, początkowo spotkanie układało się po myśli Boulter. Brytyjka rozpoczęła starcie od gładkiego przełamania rywalki, z przewagą breaka pewnie zmierzała po zwycięstwo w secie. Kasintseva nie była w stanie odpowiedzieć rywalce, w końcówce ponownie straciła serwis, notowana obecnie na 64. miejscu w rankingu WTA zawodniczka z Wysp wygrała 6:2.

Drugi set zaczął się identycznie, reprezentantka Andory ponownie straciła podanie, przy stanie 1:3 musiała bronić dwóch break pointów. Wyszła jednak z opresji, po chwili przełamała Boulter i partia rozpoczęła się "od nowa", bo tablica wyników wskazywała rezultat 3:3. Brytyjka ciągle wywierała presję na niżej notowaną rywalkę, ta musiała ponownie bronić break pointów, ale zdołała wygrać seta 7:5 i doprowadzić do trzeciej, decydującej partii.

Tutaj scenariusz z dwóch pierwszych setów się powtórzył, pierwsze dwa gemy padły łupem Boulter. To był jednak szczyt możliwości Brytyjki, która zaczęła seryjnie przegrywać kolejne gemy, Kasintseva z kolei zwietrzyła okazję na wykorzystanie słabości rywalki, rozbiła ją w stosunku 6:2. I po 117 minutach gry przypieczętowała awans do drabinki głównej Indian Wells.

Boulter z kolei musi liczyć na to, że któraś z rywalek wycofa się z turnieju głównego, a ona zostanie "szczęśliwą przegraną" kwalifikacji. Taki los spotkał już Dalmę Galfi, która przegrała ostatni mecz eliminacji, ale w obliczu wycofania się Evy Lys z powodu kontuzji kolana, to ona otrzymała szansę od organizatorów turnieju.

Victoria Jimenez Kasintseva w Meridzie wyeliminowała Magdę Linette Ulises Ruiz AFP

Katie Boulter Vaughn Ridley/Getty Images via AFP AFP

Katie Boulter AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

