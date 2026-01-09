Klęska Rosjanki w boju o półfinał w Brisbane. Niebywałe sceny na korcie

Turniej WTA 500 w Brisbane powoli zmierza do końca, jako pierwsza awans do półfinału wywalczyła Karolina Muchova, która dość nieoczekiwanie pokonała rozstawioną z "3" Jelenę Rybakinę. Do niespodzianki nie doszło za to w starciu Aryny Sabalenki z Madison Keys i to Białorusinka, która broni wywalczonego przed rokiem tytułu, zagra o finał z Czeszką.

O przepustkę do grona czterech najlepszych tenisistek imprezy w piątek nad ranem czasu polskiego walczyły też Ludmiła Samsonowa i Jessica Pegula. Rosjanka, która jest 17. w rankingu WTA, w drodze do ćwierćfinału bez straty seta pokonała Emerson Jones i Alaksandrę Sasnowicz. Amerykanka z kolei (6. w rankingu) stoczyła trzysetowe boje z Anną Kalinską i Dajaną Jastremską.

WTA Brisbane. Szalony pierwszy set meczu Ludmiła Samsonowa - Jessica Pegula

Pierwszy set meczu Samsonowej z Pegulą wprawdzie nie stał na bardzo wysokim poziomie i nie był niezapomnianym widowiskiem, ale za to obfitował w zwroty akcji. Pochodząca z Oleniegorska tenisistka zaczęła wręcz koncertowo, bo wygrała trzy pierwsze gemy, tracąc po drodze zaledwie punkt. A przy stanie 3:0 miała szansę na podwyższenie prowadzenia, jednak Pegula zdołała wybronić dwa break pointy. To był moment przełomowy w tym secie.

Amerykanka obroniła podanie, później przełamała Samsonową, w kolejnym gemie doprowadziła z kolei do stanu 3:3. Pegula przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie, wygrała jeszcze dwa kolejne gemy, przy prowadzeniu 5:3 i serwisie rywalki stanęła przed szansą na przypieczętowanie zwycięstwa w secie. Musiała się jednak mocno namęczyć, bo Rosjanka wybroniła w sumie aż sześć piłek setowych. Przy siódmej skapitulowała, wyżej notowana zawodniczka wygrała seta 6:3.

Tenis, turniej WTA 500 w Brisbane. Dwa sety w meczu Samsonowa - Pegula

Samsonowa mimo bolesnej porażki w końcówce partii, dobrze weszła w kolejną odsłonę rywalizacji. Przełamała Pegulę, w czwartym gemie wybroniła dwa break pointy. Rosjanka wprawdzie czasami niepotrzebnie ryzykowała, Amerykanka jednak miała problemy z returnem, przez co 17. rakieta świata prowadziła 3:1 i była na dobrej drodze do tego, by tym razem wygrać seta z utytułowaną rywalką.

Finalistka US Open z 2024 roku nie pozwoliła Samsonowej na powiększenie przewagi, kolejnego gema zwieńczyła asem. A przy stanie 2:3 była bliska po tym, by po podwójnym błędzie serwisowym Rosjanki doprowadzić do wyrównania. Szansy jednak nie wykorzystała, nadal to rywalka miała przewagę przełamania.

Pegula niezrażona niepowodzeniem przy własnym serwisie zagrała swobodnie, gem zakończył się uderzeniem Samsonowej w siatkę, co oznaczało, że czekają nas jeszcze wielkie emocje. Tych nie brakowało, Amerykanka przy serwisie Rosjanki kapitalnie spisała się returnem, chociaż momentami sprzyjało jej szczęście, tak jak przy doprowadzeniu do pierwszego break pointa, gdy posłała idealny return wzdłuż linii. Szósta rakieta świata wykorzystała drugą szansę na przełamanie, doprowadziła do wyniku 4:4.

Amerykanka od razu poszła za ciosem, nie dała Samsonowej szans przy własnym serwisie. A następnie wypracowała dwie piłki meczowe. Nie zdołała ich jednak wykorzystać, Rosjanka pozostała w grze, doprowadzając do tie-breaka. W tym nieźle zaczęłą, ale później przegrała trzy punkty z rzędu i po raz trzeci broniła piłki meczowej. Z opresji już nie wyszła, Pegula przypieczętowała zwycięstwo 2:0 (6:3, 7:6(3) i zameldowała się w półfinale turnieju WTA 500 w Brisbane.

