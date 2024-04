Klęska Rosjanina, obrońca tytułu odpada z Monte Carlo. Gigantyczna szansa przed Hurkaczem

Rublow odpada z Monte Carlo. Straci mnóstwo punktów, okazja dla Hurkacza

Andriej nie poradził sobie z presją obrony tytułu oraz stylem narzuconym przez Australijczyka. Chociaż w drugim gemie miał dwa break pointy, by przełamać rywala, to jako pierwszy dokonał tego Popyrin. Będący aktualnie na 46. pozycji w rankingu Alexei wyszedł na prowadzenie 2:1 i nie oddał go już do końca pierwszej partii. Po drodze Australijczyk miał jeszcze kolejne break pointy, ale ostatecznie zamknął seta przy swoim serwisie rezultatem 6:4, wykorzystując czwartą okazję.