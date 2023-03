Klęska gwiazdy tenisa. Nie przeżyła takiej od miesięcy

Ons Jabeur w 2022 rok wchodziła jako dziesiąta rakieta świata. Zrobiła olbrzymi postęp i tak jak po wycofaniu się z touru Asleigh Barty Iga Świątek pewnie zajęła miejsce Australijki, to tak samo Tunezyjkę wskazywano jako tę, która może Polkę naciskać. Nic dziwnego, Jabeur dostała się do sześciu finałów dużych turniejów, dwa z nich wygrała: w Madrycie i Berlinie. Po tym ostatnim wskoczyła na drugie miejsce w rankingu WTA, które później odzyskała po US Open. W Nowym Jorku grała ze Świątek w finale, Jabeur przegrała to kluczowe starcie. Podobnie jak i wcześniej finał Wimbledonu z Jeleną Rybakiną, choć na skutek decyzji tenisowych władz, był on imprezą bez punktów do rankingu.