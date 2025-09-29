Klęska Andriejewej na start w Pekinie, teraz 92 minuty walki. 6:1 w drugim secie

Mirra Andriejewa po kilku tygodniach przerwy, jaką zrobiła sobie po nieudanym dla niej US Open, wróciła do rywalizacji w Pekinie. I zaliczyła "falstart", bo razem z Dianą Sznajder przegrała już w pierwszej rundzie turnieju deblowego. Rozstawione z "5" Rosjanki przegrały z Terezą Mihalikovą oraz Olivią Nicholls, a Andriejewej nie pozostało nic innego, jak skupić się na singlu.

Turniejowa "4" z racji rozstawienia w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej z kolei trafiła na Lin Zhu. I pewnie poradziła sobie z Chinką, ogrywając ją w dwóch setach (6:2, 6:2). O czwartą rundę zagrała z kolei z Jessiką Bouzas Maneiro,która wcześniej pokonała Jaqueline Cristian i rozstawioną Dajanę Jastremską.

WTA Pekin. Mirra Andriejewa zagrała z Jessiką Bouzas Maneiro

Mecz od początku był zacięty, Rosjanka już w pierwszym gemie musiała się sporo natrudzić, ale finalnie zapisała go na swoim koncie. Przy stanie 1:1 dała się z kolei przełamać, ale po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym.

Plasująca się na 48. miejscu w rankingu WTA Hiszpanka ponownie znalazła się w opałach przy stanie 2:3, ale obroniła dwa break pointy. W dziesiątym gemie już skapitulowała, nie zdobyła nawet punktu, a Andriejewa przełamaniem rywalki przypieczętowała zwycięstwo w trwającym 44 minuty secie (6:4).

Początek drugiej partii również był zacięty - wprawdzie w trzech pierwszych gemach nie byliśmy świadkami break pointów, ale obie zawodniczki miały problem z akcentowaniem przewagi w swoich gemach serwisowych. Ostatecznie jako pierwsza dała się przełamać Hiszpanka, co dawało Andriejewej prowadzenie 3:1 i dość komfortową sytuację w secie.

Jak się okazało, był to moment przełomowy. Rosjanka po chwili obroniła serwis, Hiszpanka znajdująca się pod presją grała agresywnie i ryzykownie, ale popełniała przy tym błędy, z czego korzystała jej rywalka. Bouzas Maneiro przy stanie 4:1 wybroniła trzy break pointy, przy czwartym odegrała forhendem na aut i znalazła się w jeszcze poważniejszych opałach.

Walka trwała dalej, w międzyczasie okazało się, że chociaż wynik tego nie odzwierciedla, drugi set trwał dłużej niż pierwsza partia. To tylko pokazało, jak zacięty bój stoczył Rosjanka i Hiszpanka. Bouzas Maneiro zresztą w siódmym gemie wypracowała break pointa, kilkadziesiąt minut później obroniła pierwszą piłkę meczową. Przy drugiej była już bezradna, po kapitalnej akcji przy siatce, w której czwarta rakieta świata zmusiła rywalkę do popełnienia błędu, Rosjanka mogła świętować zwycięstwo 2:0 (6:4, 6:1) awans do czwartej rundy. W tej zagra z Mayą Joint lub Sonay Kartal.

