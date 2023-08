Jessica Pegula jest trzecią zawodniczką rankingu WTA. 22 maja tego roku była nawet jego wiceliderką. Wszystko to pomimo braku wielkich sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. Amerykanka jeszcze nigdy w swojej karierze nie przebrnęła ćwierćfinału. Zatrzymywała się na tym etapie w trzech ostatnich edycjach Australian Open, w 2022 r. to samo stało się także na Rolandzie Garrosie i US Open, a w trwającym sezonie również na Wimbledonie. Łącznie daje to więc sześć bolesnych porażek.