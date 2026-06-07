Klamka zapadła. Sabalenka ogłosiła światu. Natychmiastowe poruszenie

- Nie mam żadnych myśli, nie czuję żadnych emocji. Chcę teraz rzucić tenis, ale co się stanie za kilka dni, zobaczymy. Mam nadzieję, że wrócę do właściwej formy psychicznej - przyznała. - Miałam całkiem dobre okazje w drugim secie, ale spiep...łam sprawę. A potem ona już grała świetnie - wyrzuciła z siebie Aryna Sabalenka po niespodziewanej porażce z Dianą Schneider i odpadnięciu z Rolanda Garrosa już na etapie ćwierćfinału.

Białorusinka miała prawo do tego, aby być wściekła, bo prowadziła 6:3, 4:1 i była o krok od awansu do półfinału paryskiego turnieju. Wtedy jednak Sznajder odwróciła losy meczu i wygrała ostatecznie całe spotkanie 3:6, 7:5, 6:0. Liderka światowego rankingu chwilę po porażce opublikowała także specjalny post w mediach społecznościowych, w którym poinformowała fanów, że wciąż kocha Paryż. - Wrócę. Definitywnie nie odchodzę - napisała. A to nie był koniec.

Już następnego dnia Aryna Sabalenka opublikowała kolejne zdjęcie w mediach społecznościowych, już spoza kortu. W tym poście z kolei poinformowała, jaki ma plan na najbliższy czas i jak się okazuje, liderka światowego rankingu już wie, co wpłynie na nią najlepiej. - Czas na reset - oznajmiła.

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Białorusinka ma nieco czasu na to, aby zastanowić się nad tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Paryżu i co zrobić, aby w kolejnym turnieju nie popełniać takich błędów. Już 29 czerwca odbędą się pierwsze mecze drabinki turnieju głównego Wimbledonu. Dla liderki światowego rankingu będzie to kolejna okazja w karierze na to, aby zwyciężyć w Londynie - do tej pory trzykrotnie dochodziła do półfinału - w 2021, 2023 i 2025 roku.

Przed rokiem liderka światowego rankingu poległa w starciu z Amandą Anisimową 4:6, 6:4, 4:6. Później Amerykanka musiała uznać z kolei wyższość Igi Świątek 0:6, 0:6.

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP





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