Kim Clijsters, czterokrotna zwyciężczyni tenisowych turniejów wielkoszlemowych, wraca na kort.

Będzie to już trzeci powrót do uprawiania sportu belgijskiej zawodniczki. Pierwszy raz przerwę zrobiła sobie w 2007 roku i urodziła dziecko, a za drugim razem karierę zakończyła w 2012 roku i urodziła dwójkę dzieci.



Do największych osiągnięć Clijsters należy też m.in zajmowanie pierwszego miejsca na świecie w rankingu WTA. Trzy razy wygrywała US Open, na kortach w Nowym Jorku triumfowała w 2005, 2009 i 2010 roku.