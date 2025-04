Być może o fenomenie rywalizacji Igi Świątek z Jeleną Ostapenko powstaną kiedyś osobne artykuły. Polka potrafi wygrywać z każdą z obecnie rywalizujących z nią w tourze zawodniczką, regularnie okazywała się lepsza od Aryny Sabalenki, Coco Gauff, Jessiki Peguli czy Jeleny Rybakiny. A gdy przychodzi do starcia z Łotyszką, wszystkie rankingu biorą w łeb . Nawet wówczas, gdy Iga wciąż jest blisko szczytu, a jej starsza rywalka - w trzeciej dziesiątce.

Nie inaczej było i w Stuttgarcie. Polka przegrała wszystkie pięć wcześniejszych rywalizacji z Ostapenko, ale nigdy dotąd nie mierzyły się na mączce, czyli na nawierzchni, na której Iga nie ma sobie równych . Pamiętajmy jednak, że Ostapenko to również wielkoszlemowa mistrzyni z Paryża, choć swój największy sukces w karierze osiągnęła osiem lat temu. I nigdy później w Paryżu nie przebrnęła... trzeciej rundy, zwykle odpadając w pierwszej.

WTA 500 w Stuttgarcie. Jest plan gier na niedzielne popołudnie. Jedna zawodniczka wyjdzie na kort dwa razy

Na swoją rywalkę musiała czekać ponad dwie godziny, tyle trwało starcie Świątek i Ostapenko. Choć początkowo nic nie zapowiadało trzysetowej batalii. Iga w czterech pierwszych gemach ugrała zaledwie sześć punktów, szybko było więc 0:4. Później powalczyła, doszła do stanu 3:5, ale nie udało jej się wywalczyć jeszcze jednego przełamania. W drugiej partii role się jednak odwróciły, to Polka prowadziła, a Ostapenko musiała ją gonić. I dogoniła na 3:3, ale końcówka tej partii zdecydowania należała już do 23-latki z Raszyna. Wygrała 12 z 14 kolejnych akcji, wyrównała na 1:1.