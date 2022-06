Kilka wniosków po debiucie dziewczyny z Raszyna. Chłodna głowa i zagadkowa zapaść

Uff, a więc mamy to za sobą! Czyli podwójny debiut Igi Świątek - na wimbledońskim Korcie Centralnym oraz na trawiastej nawierzchni w tym sezonie. Nasza faworytka suchą stopą przeszła przez pierwszą przeszkodę, pokonując kwalifikantkę z Chorwacji Janę Fett w dwóch setach i po 75 minutach gry. Tyle sucha statystyka, teraz krótkie wnioski.

Po pierwszym, wygranym gładko 6:0, wydawało się, że dla numeru 1 rankingu WTA to będzie spacerek, a wszystkie emocje narosłe wokół sporu, czy Polka powinna dostąpić zaszczytu otwierania wtorku na głównej arenie turnieju, czy też zasłużyły na to bardziej inne tenisistki, jakby kompletnie jej nie dotknęły. Dziewczyna z Raszyna potrafi się odciąć od medialnej otoczki.

Ale na początku drugiej partii Igę dopadła zagadkowa zapaść. Polka dwukrotnie dała się przełamać, zrobiło się 1:3 i 0:40 w kolejnym serwisowym gemie, choć repertuar rywalki ograniczał się do dobrze ułożonego bekhendu i tylu samo udanych, co zepsutych drop shotów. Świątek jakby miała problem z dostosowaniem się do zielonego dywanu - w sumie nie dziwota! - oraz wiatru, który czasem faktycznie kręcił na Korcie Centralnym dziwne harce. A więc dziewczyna z Raszyna nie jest jeszcze na trawie taka stabilna.

Wtedy jednak Polka jeszcze raz zademonstrowała chłodną głowę i dużą odporność psychiczną - podniosła swój poziom gry, zaczęła uderzać bardziej starannie i wygrała pięć kolejnych gemów. Jej odpowiedź na skrót rywalki w szóstym gemie był zapewne najładniejszym zagraniem rwanego meczu i wzbudził owację trybun, sympatyzujących jednak ze słabszą rywalką.

Największy aplauz skradł tenisistkom chłopiec od zbierania piłek przy siatce, który autowe odbicie Igi na wysokość kilkunastu metrów złapał w imponującym stylu, niczym najlepszy baseballista ligi za oceanem.

Ale wszystko zmierzało do przewidywalnego finału i na końcowe brawa najbardziej zasłużyła już dziewczyna z Raszyna.

Po pierwszym meczu w Londynie i 36. kolejnym zwycięstwie nie wiemy jeszcze, czy Polka będzie pokonywać kolejne przeszkody na drodze do finału tak samo jak robiła to od lutego na betonie i mączce. Kolejna rywalka - w osobie cokolwiek anonimowej Lesley Pattinama Kerkhove - wielkim wyzwaniem też jeszcze raczej nie będzie. Na razie 30-letnia Holenderka jedzie na euforii - przegrała w eliminacjach, ale skorzystała na nieszczęściu innej tenisistki, wskoczyła do głównej drabinki i wygrała mecz! My jednak na odpowiedź, czy forma dziewczyny z Raszyna rzeczywiście jest top, będziemy musieli raczej poczekać, przynajmniej do meczu numer 3.

Z Londynu - Tomasz Mucha, Interia

