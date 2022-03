Kiedy zagra następny mecz Iga Świątek? Polka wystąpi w Miami

Iga Świątek na tenisowych kortach jest niepokonana od ponad miesiąca. Zawodniczka z Raszyna wygrała jedenaście meczów z rzędu, w tym dwa turnieje WTA - w Dosze i Indian Wells. Teraz Świątek zagra w WTA w Miami.

Kiedy zagra następny mecz Iga Świątek?

Iga Świątek wygrała w niedzielę 20 marca turniej WTA w Indian Wells, pokonując w decydującym meczu Marię Sakkari 6:4, 6:1. Polka zagrała z Greczynką po raz piąty i było to jej drugie zwycięstwo. Wcześniej Świątek wygrała z Sakkari w półfinale WTA w katarskiej Dosze, w której także cieszyła się z triumfu. Iga Świątek wygrała w swojej karierze pięć singlowych turniejów rangi WTA. Iga Świątek za sprawą zwycięstwa w finale Indian Wells awansowała z 4. na 2. miejsce w światowym rankingu WTA. Tym samym osiągnęła swój najlepszy ranking w karierze, wyrównując wynik Agnieszki Radwańskiej, która była wiceliderką światowej listy w 2012 i 2016 roku.

Iga Świątek rywalizację w WTA w Miami rozpocznie od meczu drugiej rundy. Zgodnie z ramowym harmonogramem turnieju Świątek powinna zagrać w czwartek 24 marca lub piątek 25 marca. Nie jest jeszcze znany szczegółowy plan gier. Należy się spodziewać, iż dokładną datę i godzinę meczu Igi Świątek poznamy najwcześniej 24 h przed planowanym terminem meczu Polki w II rundzie. Mecze w WTA w Miami będą rozpoczynały się od godziny 16.00 czasu polskiego.

Iga Świątek: z kim zagra następny mecz? Kto przeciwniczką Polki?

Iga Świątek zagra w II rundzie WTA w Miami z kwalifikantką lub Szwajcarką Viktorią Golubić (42. WTA). Aktualnie w WTA w Miami rozgrywane będą kwalifikacje do turniejowej drabinki. Mecze pierwszej rundy odbędą się od wtorku do czwartku. Iga Świątek grała z Golubić przed miesiącem w drugiej rundzie WTA w Dosze i wówczas wygrała 6:2, 3:6, 6:2. W WTA w Miami grają także Magdalena Fręch (walczy w kwalifikacjach o wejście do drabinki) oraz Magda Linette, która w I rundzie zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng.

Gdzie oglądać mecze Igi Świątek w WTA w Miami? (Transmisje)

Turniej WTA w Miami można oglądać w telewizji na kanałach Canal+. Transmisje dostępne także online live stream na Canal+Online. Tekstowe relacje "na żywo" z meczów Igi Światek w Interii. Finał WTA w Miami zaplanowano na sobotę 2 kwietnia.