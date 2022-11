Kiedy Iga Świątek może zagrać w Polsce? Wszystko już jasne

Od 24 do 30 lipca odbywać się będzie w Warszawie turniej BNP Paribas Poland Open rangi WTA 250, który może być jedyną okazją do zobaczenia Igi Świątek w kraju w przyszłym roku. WTA podała kalendarz tenisowych imprez do początku września, bo wciąż nie wiadomo, co stanie się z imprezami organizowanymi w Chinach. A to nie tylko wielkie turnieje w Pekinie czy Wuhanie, ale także WTA Finals.