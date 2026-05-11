Kiedy Iga Świątek gra z Naomi Osaką? O której mecz? WTA Rzym [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 11 maja nie przed godz. 18:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Naomi Osaka. WTA Rzym. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) jak na razie z bardzo dobrej strony pokazuje się podczas turnieju w Rzymie. W pierwszym meczu Polka pokonała Caty McNally 6:1, 6:7 (5), 6:3 i awansowała do III rundy. To spotkanie nie obeszło się bez problemów naszej tenisistki, ale w kolejnym zagrała już prawdziwy "koncert". Nasza tenisistka zmierzyła się z Elisabettą Cocciaretto i rozgromiła ją 6:1, 6:0.

W IV rundzie Świątek zmierzy się z rywalką ze ścisłej czołówki, a konkretnie z Naomi Osaką (WTA 16). Japonka podobnie jak Polka rozpoczęła start w turnieju w Rzymie od II rundy i również straciła w niej jednego seta, pokonując Evę Lys 6:4, 4:6, 6:3. W III rundzie Osaka, także jak nasza tenisistka, zwyciężyła bardzo pewnie i w dwóch setach, pokonując 6:1, 6:2 Diane Sznajder.

Świątek i Osaka spotkają się na korcie dopiero po raz trzeci. W pierwszym starciu w 2019 roki podczas turnieju w Toronto 7:6(4), 6:4 wygrała Japonka. Kolejne dwa mecze padły już łupem Polki, która 6:4, 6:0 triumfowała w finale turnieju w Miami w 2022 roku oraz 7:6(1), 1:6, 7:5 w trakcie Rolanda Garrosa w 2024 roku. Starcie na francuskich kortach było prawdziwym dreszcowcem. W Rzymie obe tenisistki pokazują zbliżoną formę na bardzo wysokim poziomie, dlatego może czekać nas wyrównane spotkanie, w którym ciężko wskazać faworytkę.

Iga Świątek

Naomi Osaka

