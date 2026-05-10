Kiedy Iga Świątek gra z Elisabettą Cocciaretto? O której mecz? WTA Rzym [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w III rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 10 maja nie przed godz. 19:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto. WTA Rzym. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) ma za sobą bardzo trudny początek sezonu, w trakcie którego nie powiódł jej się udział w żadnym z turniejów w tourze. Po słabych występach Polka z pewnością liczy, że podczas turnieju w Rzymie nadejdzie przełom.

W pierwszym meczu tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w stolicy Włoch Świątek poradziła sobie przyzwoicie. Jej gra momentami była niepewna. Popełniła kilka prostych błędów, ale dzięki dużemu spokojowi zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Nasza tenisistka ostatecznie pokonała Caty McNally 6:1, 6:7 (5), 6:3 i awansowała do III rundy.

W niej Świątek zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto. Włoska tenisistka w drugiej rundzie w Rzymie pokonała rozstawioną z numerem "28" Amerykankę Emmę Navarro 6:3, 6:3. Z kolei na inaugurację rozprawiła się z Sinją Kraus 6:2, 6:4.

Świątek grała ze swoją równolatką z Włoch dotychczas tylko raz. Miało to miejsce przed rokiem w Rzymie, kiedy to Polka triumfowała 6:1, 6:0.

Iga Świątek z problemami awansowała do 3. rundy turnieju w Rzymie

Iga Świątek podczas meczu z Catty McNally, WTA Rzym

