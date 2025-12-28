Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz w mikście? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek w mikście w ramach turnieju World Tennis Continental Cup zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 11:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow. O której i gdzie obejrzeć mecz Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu dla Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu po raz ostatni na korcie pojawiła się podczas turnieju WTA Finals w Rijadzie. Raszynianka zagrała również w reprezentacji Polski w turnieju BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim. "Biało-czerwone" potyczki z Rumunkami oraz Nowozelandkami zakończyły pewnymi zwycięstwami po 3:0.

Największym wyzwaniem dla Polki na starcie sezonu 2026 będzie wielkoszlemowe Australian Open (12 stycznia - 1 lutego). Zanim jednak do tego dojdzie, Świątek w ramach przygotowań do kolejnej kampanii bierze udział w turnieju World Tennis Continental Cup, który w dniach 26-28 grudnia odbywa się w chińskim Shenzhen.

W dwóch pierwszych dniach zmagań Świątek w singlowych pojedynkach mierzyła się z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Chinką Xinyu Wang. W ostatnim ze starć Polka przystąpi do pojedynku w nietypowym dla niej zestawieniu. Wiceliderka światowego rankingu wraz z reprezentującym Monako Valentinem Vacherotem. Po drugiej stronie siatki staną Rybakina oraz Andriej Rublow.

Mecz Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow w ramach turnieju World Tennis Continental Cup zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 11:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online

Iga Świątek AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Andriej Rublow AFP