Kiedy finał US Open kobiet 2022? O której godzinie mecz Świątek - Jabeur?

Iga Świątek (1. WTA) po raz pierwszy w karierze awansowała do finału US Open. Liderka światowego rankingu zmierzy się teraz z Tunezyjką Ons Jabeur (5. WTA), dla której to także najlepszy wynik w nowojorskich zmaganiach. Świątek zagra z Jabeur po raz piąty, a jak na razie bilans gier jest remisowy. Transmisja meczu Iga Świątek - Ons Jabeur w telewizji na kanale TVN i Eurosport 1 oraz w Internecie na Polsat Box Go oraz w Playerze.

Kiedy finał US Open 2022? O której godzinie mecz Iga Świątek - Ons Jabeur?

Mecz Świątek - Jabeur odbędzie się w sobotę 10 września. Mimo różnicy czasowej między Polską a USA, godzina meczu Igi Świątek jest bardzo przystępna dla fanów tenisa. Finał US Open 2022 pomiędzy Igą Świątek a Ons Jabeur rozpocznie się o godzinie 22.00 czasu polskiego.

Iga Świątek w drodze do finału US Open pokonała kolejno następujące zawodniczki: Jasminę Paolini, Sloane Stephens, Lauren Davis, Julę Niemeier, Jessicę Pegulę, a w półfinale Arynę Sabalenkę 3:6, 6:1, 6:4. Świątek rywalizowała z Białorusinką już po raz piąty i odniosła czwarte zwycięstwo (wszystkie w 2022 roku). Ons Jabeur w US Open 2022 wyeliminowała najpierw trzy Amerykanki - Madison Brengle, Elizabeth Mandlik, Shelby Rogers, potem wygrała z Weroniką Kudiermietową, Ajlą Tomljanović, a w 1/2 finału z Caroline Garcią 6:1, 6:3.

US Open 2022: Świątek - Jabuer. Historia meczów bezpośrednich

Iga Świątek stanie przed szansą trzeciego triumfu w turnieju wielkoszlemowym. Polka zwyciężyła dotychczas w Rolandzie Garrosie 2020 i 2022. Za każdym razem kiedy Świątek dotarła do finału wielkoszlemowego, to odnosiła zwycięstwo. Czy tak będzie i tym razem? Ons Jabeur w finale wielkoszlemowym grała tylko raz - podczas Wimbledonu 2022, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.

Świątek grała z Jabeur mecze w latach 2019-2022. Tenisistka z Raszyna wygrała w I rundzie WTA w Waszyngtonie po trzysetowym pojedynku (lipiec 2019). Potem Iga Świątek dwukrotnie musiała uznać wyższość Ons Jabeur w 2021 roku. Najpierw po trzysetowej batalii przegrała w czwartej rundzie Wimbledonu (lipiec), a nieco ponad miesiąc później uległa Tunezyjce w drugiej rundzie WTA w Cincinnati. Ostatnie spotkanie Świątek - Jabeur Polka rozstrzygnęła na swoją korzyść, triumfując w maju 2022 roku w finale turnieju WTA w Rzymie 6:2, 6:2.

Świątek - Jabeur Gdzie obejrzeć transmisję finału US Open w telewizji i Internecie?

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur można oglądać w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1. Transmisja starcia Świątek - Jabeur także online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Spotkanie Świątek - Jabeur można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Świątek - Jabeur na sport.interia.pl.

