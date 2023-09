Kiedy Djoković zakończy karierę? Szok

W wieku 36 lat być może widzimy najlepszą wersję Djokovicia w jego karierze . Ten sezon mógł zakończyć ze skompletowanym wielkim szlemem, a więc wygraniem wszystkich czterech najważniejszych turniejów w roku. Jego drogę do tego historycznego osiągnięcia przerwał w połowie lipca Carlos Alcaraz . Hiszpan, który wydaje się być obecnie jedynym, który może zagrozić rekordom Serba, ograł obrońcę tytułu 3:2 i wyjechał z Londynu z trofeum.

Niespełna dwa miesiące temu o przyszłości swojego syna opowiadał Srdan Djoković, który oczekiwał, że koniec kariery Novaka jest już blisko. - Dla niego czas płynie powoli... Może nie powinno to nastąpić teraz, ale za półtora roku... To jest moje życzenie jako ojca - mówił w programie "Novak - nieopowiedziane historie". Oznaczałoby to w praktyce koniec przygody z tenisem po nadchodzącym sezonie.