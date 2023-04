Kibice życzyli jej śmierci i wysyłali groźby. Dramat znanej tenisistki

Bycie sportowcem to nie tylko wyjazdy na międzynarodowe imprezy, zdobywanie coraz to bardziej prestiżowych nagród i zarabianie ogromnych pieniędzy. To także życie pełne wyrzeczeń i godziny spędzane poza domem, o tym wielu kibiców często zapomina. Wielu sportowców choć poświęca całe swoje życie, by móc godnie reprezentować swój kraj, otrzymuje niezbyt pozytywne wiadomości od innych osób. W ostatnim czasie groźby od "fanów" otrzymywała tenisistka z Czarnogóry, Danka Kovinić. Znana zawodniczka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym przedstawiła, z jakimi wyzwiskami musiała się ostatnio mierzyć.