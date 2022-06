Porażka Huberta Hurkacza już w pierwszym meczu w Wimbledonie (przegrał z Hiszpanem Alejandrem Davidovichem-Fokiną) to niemała niespodzianka. Zwłaszcza, że Polak przez część ekspertów i kibiców był wymieniany w gronie faworytów do wygrania turnieju.

Po pojedynku tenisista był wyraźnie przybity . "Ciężko opisać, co czuję. To był trudny mecz. Smutne, że tak to się skończyło" - powiedział i dodał, że "nie wszedł w to spotkanie najlepiej". Co prawda "próbował walczyć, by złapać rytm", ale ostatecznie na niewiele się to zdało.

Jego dyspozycja na korcie mocno zmartwiła fanów.

Hubert Hurkacz w „dzień kobiet” dołączył do cmentarzyska mistrzów

Kibice pocieszają Huberta Hurkacza po przegranej w Wimbledonie. I martwią się o jego zdrowie

"Rollercoaster bez happy endu. Dziękuję, Wimbledon. Do zobaczenia za rok" - napisał w nowym wpisie na Twitterze Hurkacz. A w komentarzach rozgorzała dyskusja. Internauci starali się pocieszyć sportowca. Przypominali o geście Huberta, który obiecał, że za każdego asa serwisowego przekaże 100 euro na rzecz Ukrainy .

"Szkoda, że nie udało się awansować do następnej rundy ale widocznie to był dzień szczęśliwy tylko dla naszych dziewczyn na Wimbledonie. Ważne, że było 5 setów a nie 3 i aż 21 asów... dla Ukrainy", "Jesteśmy z Ciebie dumni Hubi. Będzie wiele meczów do rozegrania i wygrania, ale co ważniejsze, jesteś wspaniałym człowiekiem", "Hubi, tak mi przykro. Jesteś niesamowitym graczem, szczególnie na trawie, wszyscy wiemy, że zasłużyłeś na więcej, ale zły dzień może przydarzyć się każdemu i zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Trzymaj się i podnieś głowę wysoko, bo jesteś fantastyczny i przegrana tego nie zmieni!", "To nie porażka, to nauka na przyszłość. Trzeba tak na to spojrzeć. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niesamowite mecze, bo jestem pewna, że będzie ich wiele", "Nie martw się, wrócisz silniejszy" - czytamy.

Niektórzy nie na żarty zmartwili się stanem Hurkacza. Zauważyli, że ewidentnie coś było nie tak. "Czy z tobą wszystko okej? Wyglądało to tak, jakby nie było w porządku" - dopytywał jeden z fanów. "Prawdopodobnie to problemy gastryczne. To samo przydarzyło się w Tokio. Może presja i stres były za duże. Igrzyska olimpijskie albo Wimbledon, kiedy jesteś faworytem, mogą przytłoczyć" - wyjaśnił inny komentujący.

Istotnie, tuż po meczu okazało się, że Polak miał kłopoty ze zdrowiem. "Korespondowałem sms-em z Hubertem w drugiej przerwie meczu. Napisałem, że mu współczuję, że akurat dziś dopadły go bóle żołądkowe, zatrucie i słabości z tym związane. Było widać, że on się źle czuje. Hubert słaniał się na nogach. W trzecim secie nawet tego nie ukrywał. Łapał się za głowę, łapał oddech, otwierał usta, nie mógł biegać, grał tylko na jedno uderzenie" - zdradził Interii Wojciech Fibak .

Hiszpanie o meczu Hurkacza: To było szaleństwo! Cieszą się ze "spektakularnego zwycięstwa" Fokiny

