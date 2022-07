Seria "wpadek" organizatorów Wimbledonu. Od kilku dni muszą mierzyć się z ostrą krytyką ze strony kibiców. Ci ujawnili sprawę, która urosła do rangi afery. Poszło o pulę biletów, jaką All England Club i Lawn Tennis Association mieli przekazać do dyspozycji VIP-ów i gości specjalnych . Problem w tym, że część z nich wcale z wejściówek nie korzysta. W efekcie nie wszyscy zainteresowani fani mogą kupić bilety. Dalszy rezultat? Sporo pustych miejsc na trybunach nawet na najpopularniejszych meczach.

Miłośnicy tenisa irytują się również planami gier układanymi przez włodarzy z Londynu. Twierdzą, że ci niesprawiedliwie obsadzają spotkania na zaszczytnym korcie centralnym . Ich zdaniem więcej powinna grywać tam liderka rankingu WTA Iga Świątek (do tej pory zagrała raz) oraz zwyciężczyni Wimbledonu 2019 Simona Halep (w tegorocznych zawodach jeszcze ani razu nie zaprezentowała się publiczności na korcie centralnym).

To nie koniec. Jest następna odsłona sprawy, którą kibice postrzegają w kategoriach skandalu.

Fani mają dość planów gier tworzonych przez Wimbledon. Buntują się w komentarzach, chcą zamieniać się biletami

Gdy organizatorzy angielskiego turnieju ogłosili listę meczów na korcie centralnym oraz na korcie numer jeden, pod wpisem w mediach społecznościowych rozgorzała awantura. Zdaniem rozczarowanych fanów włodarze Wimbledonu zupełnie nie odczytują ich nastrojów i oczekiwań. Mieli ogromną nadzieję, że tym razem przywilej przypadnie parom Iga Świątek - Alize Cornet oraz Nick Kyrgios - Stefanos Tsitsipas. Ale nic z tego. Oba duety zaprezentują się na korcie pierwszym.

"Numer jeden na świecie, z szaloną serią zwycięstw i mecz dnia Kyr vs. Tsitsi, oba te mecze rozgrywane są na korcie 1 zamiast na korcie centralnym. O co chodzi, Wimbledonie?", "Najbardziej interesujące mecze turnieju i nawet nie dacie ich na CC [kort centralny]", "Kiedy w końcu dacie Igę Świątek na centralny kort? Liderkę z niesamowitą serią macie za nic. Całkowity brak szacunku", "Gdybyście dokonali zupełnej zamiany i dali mecze z kortu nr 1 na kort centralny, to postąpilibyście prawidłowo. Co się dzieje w tym roku?! Absolutnie absurdalne decyzje!", "To brak szacunku. Ten plan nadaje się do śmieci", "Wimbledonie, obudźcie się!", "Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie zobaczymy pojedynku Kyrgios vs Tsitsipas na korcie centralnym. Wydaliśmy tyle pieniędzy na bilety, a tu taka rozczarowująca decyzja", "Co za zła decyzja! Gdybym miał bilety na kort centralny, byłbym bardzo rozczarowany" - denerwują się, komentując komunikat Wimbledonu.

A jeśli o bilety chodzi, w sieci sporo jest komentarzy od zdesperowanych kibiców, którzy ze względu na plan gier ułożony przez Wimbledon chcą... zamienić się wejściówkami. "Mam dwa bilety na kort centralny. Jest ktoś, kto zechce zamienić się na dwa na kort numer jeden?", "Ktokolwiek chciałby odkupić jeden bilet na CC?" - tego typu wpisów jest całe mnóstwo.

Iga Świątek znów "odarta" z zaszczytu. Jest plan gier na sobotę

Zdjęcie Iga Świątek na razie rozegrała jeden mecz na korcie centralnym Wimbledonu. Kibice domagają się więcej / PAP/EPA/TOLGA AKMEN / PAP