Kibice chwytali się za głowy, "czary" na korcie. Nie do wiary, że to się udało

Tenisowa rywalizacja spod szyldu ATP w znacznej mierze przenosi się teraz do Chin, gdzie trwają już zawody w Chengdu oraz Hangzhou. W przypadku drugiego z wymienionych turniejów w czwartkowy poranek według czasu polskiego doszło przy tym do pewnego interesującego zdarzenia - Corentin Moutet popisał się absolutnie kosmicznym zagraniem i choć to nie on wygrał ostatecznie mecz, to kibice bez wątpienia z całej potyczki zapamiętają przede wszystkim to jedno uderzenie w wykonaniu Francuza...