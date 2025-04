Keys nagle uciekła z kortu, sędzia chwycił za telefon. Znamy rywalkę Świątek

Gdyby patrzeć na bilans bezpośrednich starć, dla Igi Świątek lepszą rywalką w ćwierćfinale byłaby Donna Vekić . Z Chorwatką Polka nigdy dotąd nie przegrała, a walczyły czterokrotnie. Choć pamiętajmy, to Vekić w olimpijskim turnieju na paryskiej mączce wywalczyła srebro, a Polka - "tylko" brąz.

A z drugiej strony: Madison Keys. Z doświadczoną Amerykanką Iga grała już sześciokrotnie, dwa razy przegrała. W tym pod koniec stycznia w Melbourne, co z pewnością było najbardziej bolesnym momentem dla Igi w całym tym tenisowym roku. Wówczas miała szansę na swój pierwszy finał Australian Open, dotarła do piłki meczowej, by jednak tamten super tie-break w trzecim secie przegrać 8:10. A Amerykanka dwa dni później sięgnęła po życiowy sukces, ogrywając w finale Arynę Sabalenkę.