Kawa postawiła się byłej wiceliderce rankingu. Wielki powrót w drugim secie, szansa na rewanż przepadła

Katarzyna Kawa rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze, jeśli chodzi o grę pojedynczą. Polka awansowała na 131. miejsce w rankingu WTA. Jej dotychczasowy bilans wynosi 22 wygrane i 16 porażek.

Już na tym etapie kampanii pierwszy raz w historii zdobyła dwa tytuły. W maju triumfowała na WTA 125 w chińskim Huzhou, gdzie w finale rozbiła najwyżej rozstawioną Veronike Erjavec 6:0, 6:4. Miesiąc później wygrała w Modenie, sięgając po drugi puchar tej rangi. Po pełnym dramaturgii finale na włoskiej mączce pokonała Lucię Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6 (6).

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Katarzyna Kawa walczyła z Badosą. Oto wynik starcia w Hamburgu

Ostatnio nasza reprezentantka rywalizowała w Jassach, gdzie przegrała w pojedynku z Panną Odvardy w drugiej rundzie. Niewiele brakowało, aby właśnie tam zmierzyła się z Paulą Badosą. Ostatecznie Polka i Hiszpanka spotkały się na start zawodów WTA 250 w Hamburgu. Do tej pory obie panie grały ze sobą tylko raz. W 2019 roku w 's-Hertogenbosch lepsza po trzech setach była zawodniczka pochodząca z Półwyspu Iberyjskiego.

Spotkanie rozpoczęło się około godz. 14:45. Od pierwszego gema rywalizacja była zacięta. Podawała Badosa. Kawa od razu miała aż cztery break-pointy, jednak nie udało jej się wykorzystać żadnego z nich. Mimo to jej atutem był przede wszystkim świetny, nieprzyjemny dla rywalki return pod nogi. Zanotowała też kilka winnerów.

Przy swoim serwisie szybko doprowadziła do wyrównania. Na tle dużo bardziej utytułowanej Hiszpanki radziła sobie doskonale. Potem obie sportsmenki kontynuowały wymianę ciosów - w trzecim gemie Badosa zdołała wygrać do zera, ale już niedługo potem reprezentantka Polski zdołała się jej "odgryźć".

Po sześciu gemach było 3:3 i Kawa również zdołała zaliczyć bezbłędną minipotyczkę. Wciąż jednak nie dochodziło do przełamań ze strony którejkolwiek z tenisistek. Nie udało się to też w siódmej odsłonie seta, choć nasza zawodniczka była tu blisko - dwa break pointy zostały jednak w doskonałym stylu wybronione przez rywalkę.

Widać było, że zmagania sporo kosztują obie uczestniczki meczu - tempo było naprawdę szybkie, choć jednocześnie niektóre wymiany wyraźnie się przeciągały. Badosa znów odskoczyła z wynikiem na 5:4, natomiast jej urodzona w Krynicy-Zdroju oponentka nie dała jej łatwo domknąć seta.

Następny gem Katarzyna Kawa wygrała do zera, notując m.in. doskonały forhend wzdłuż linii bocznej, po którym wykonała też akcję nieco zmuszającą Hiszpankę do drop shota, z którego wyprowadziła kontrę nie do obronienia.

Paula Badosa jednak nie odpuszczała. Niebawem wyszła na 6:5, niemalże nie dając przeciwniczce "dojść do głosu". Nastąpiła kluczowa minipotyczka - i tu reprezentantka Hiszpanii zdobyła pierwsze "oczko", natomiast potem po widowiskowej wymianie trafiła w korytarz deblowy.

Badosa chciała jak najprędzej domknąć wygraną w tej części meczu, natomiast Polka dokonała heroicznej wręcz obrony - uratowała się przy trzech piłkach setowych, ale za czwartym razem posłała już długą piłkę w aut i niestety przedstawicielka Hiszpanii zamknęła tu rezultat w stosunku 7:5.

Drugi set przybrał bardzo podobną formę jak wcześniejsza odsłona pojedynku - znów gemy zaczęła wygrywać raz jedna, raz druga zawodniczka. Przy gemie numer trzy Kawa wyszła na 2:1 w końcu przełamując oponentkę - ta wybroniła trzy break pointy niebezpiecznie "doskakując" z wynikiem, ale reprezentantka Polski była tu nie do ogrania.

Potem Katarzyna Kawa w końcu odskoczyła Badosie - na 3:1, a dwoma kluczowymi zagraniami były tu zmyślny bekhend zmieniający kierunek gry oraz doskonale poprowadzony, długi forhend - właśnie dzięki nim Polka zamknęła tę minipotyczkę.

Potem Hiszpanka nieco nadgoniła rezultat, ale na szczęście reprezentantka Polski utrzymała dobry kurs i wyszła na 4:2. Coraz wyraźniejsze były wówczas oznaki zdenerwowania ze strony Badosy, która wyraźnie była niezadowolona z faktu, że jej piłki często lądują na aucie.

Być może właśnie tą ją "nakręciło", bo wygrała kolejną odsłonę seta - i było już tylko 4:3 dla Kawy. Na początku kolejnego gema Polka m.in. popisała się doskonałym ścięciem spod siatki, ale prawdziwym jej popisem był doskonały forhend zmieniający kierunek gry, po którym Badosa nie była w stanie zareagować. Tenisistka aż uklękła na korcie nie wierząc, że dała się w taki sposób wyprowadzić w pole.

Niestety ostatecznie to sportsmenka z Półwyspu Iberyjskiego tu triumfowała - po piłce autowej naszej przedstawicielki było 4:4. Niestety szala zwycięstwa zaczęła się tu przechylać na korzyść Badosy, która w następnym gemie zaliczyła m.in. asa serwisowego. Jej precyzyjne zagrania doprowadziły do wyjścia na prowadzenie 5:4...

Doszło do newralgicznego momentu spotkania - i tu niestety reprezentantka Polski zaczęła popełniać błędy trafiając za linię autową. Badosa miała na rakiecie dwie piłki meczowe i wykorzystała już pierwszą po... kolejnej pomyłce Kawy.

Tym samym zatriumfowała w secie 6:4 i w całym starciu 2:0. Katarzyna Kawa straciła szansę na grę w 1/8 finału, gdzie czekała już Panna Udvardy - zawodniczka, z którą przegrała niedawno w Jassach. Do rewanżu więc nie dojdzie.

Katarzyna Kawa 0:2 Paula Badosa (5:7, 4:6)

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Katarzyna Kawa Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Katarzyna Kawa AFP





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