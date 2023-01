Wielki talent z Czech. Pójdzie śladem Igi Swiątek?

18-latce z Přerova eksperci wróżą wielką karierę i to nie tylko dlatego, że w 2021 roku wygrała juniorski French Open. Bardzo sprawnie przeszła z rywalizacji juniorskiej do seniorskiej, w poprzednim roku, w wieku 17 lat, dobrze poradziła sobie w eliminacjach French Open i US Open, gdzie sprawnie przebrnęła eliminacje. Z kolei w turnieju w Pradze dotarła do półfinału, ale to była impreza niższej rangi - WTA 250. Przez moment była nawet w czołowej setce rankingu, ale ostatecznie z niej wypadła. To zaś oznacza, że za tydzień do Australian Open będzie musiała się przebijać przez kwalifikacje, bo wciąż pozostaje trzecia na liście rezerwowych do turnieju głównego.