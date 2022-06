Katarzyna Kawa także odpadła. Dobry początek, ale gra się załamała

Katarzyna Kawa już sprawiła na Wimbledonie sensację, gdy rozprawiła się w pierwszej rundzie z Kanadyjką Rebeccą Marino po wyczerpującym, trzysetowym boju. To już było spore osiągnięcie, a skala trudności rosła, jako że w kolejnym meczu trenująca w Poznaniu polska zawodniczka trafiła na samą Tunezyjkę Ons Jabeur, która w zeszłym roku wyrzuciła z turnieju Igę Światek, a teraz grała pamiętne deble z powracającą na korty Sereną Williams.

Kiedy więc pierwsze dwa gemy zawodniczka z Afryki wygrała dość łatwo, przełamując serwis Polki, wydawało się, że to za trudna dla niej przeszkoda. Tymczasem Katarzyna Kawa straty odrobiła i z okrzykiem "Trzymaj!" wyszła na prowadzenie.

Katarzyna Kawa nie dała rady Ons Jabeur

Przyszły jednak błędy. Podwójny błąd serwisowy i kilka zmarnowanych piłek plus końcowy w gemie atak w siatkę sprawiły, że Jabeur zaczęła wygrywać 5-4. Skończyła seta i z każdą kolejną piłkę, z każdym gemem coraz wyraźniej się rozkręcała. Polce przytrafiało się coraz więcej błędów, aż w końcu przy stanie 3-0 dla Tunezyjki w drugim secie polska tenisistka poprosiła o interwencję lekarską i przedstawicielka służb medycznych badała jej ramię.

Polka wróciła do gry, ale często wymachiwała ramieniem, sprawdzając na ile boli. Gra wymknęła się jej spod kontroli. Nie było precyzji, koordynacji, nie było szans na nawiązanie z punktującą ją bezlitośnie Tunezyjką. Drugiego seta Katarzyna Kawa oddała już do zera, chociaż przy piłce meczowej Jabeur się nieco pospieszyła. Zaczęła schodzić z kortu z uniesioną ręką, tymczasem Polka sprawdziła piłkę i okazało się, że ta trzyma się linii. Doszło do równowagi i walka jeszcze trwała przez kilka minut.

