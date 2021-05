W pierwszym secie mieliśmy festiwal przełamań. Na dziewięć gemów w aż sześciu doszło do odebrania serwisu. Niestety, w czterech przypadkach straciła go 28-letnia Polka.

Sanders w drugiej partii jeszcze dwukrotnie przełamała podanie Kawy, a sama nie pozwoliła na to naszej tenisistce. Ostatecznie po godzinie i sześciu minutach to Australijka awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji.



Obie zawodniczki nie prezentowały się najlepiej w statystkach. Zanotowały bowiem po jednym asie i pięciu podwójnych błędach. Były też na minusie odnośnie wygranych piłek do niewymuszonych błędów. Tylko że wynik Sanders to 15-18, a Kawy 7-24.

Reklama

Z pięciorga polskich tenisistów tylko Magdalenie Fręch udało się przebrnąć 1. rundę kwalifikacji. We wtorek odpadła Kawa, a dzień wcześniej Maja Chwalińska, Urszula Radwańska oraz Kacper Żuk.

Zdjęcie Katarzyna Kawa / Ole Jensen / Getty Images

1. runda kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa:

Storm Sanders (Australia) - Katarzyna Kawa (Polska, 24.) 6:3, 6:1

Pawo