Kasatkina bała się tego w Rosji. "Byłam gotowa na najgorsze”

W lipcu w świecie tenisa gruchnęła wiadomość: Daria Kasatkina przyznała się, że jest lesbijką, żyjącą w związku z rosyjską łyżwiarką figurową Natalią Zabijako .

Rosyjska gwiazda ujawniła, że jest lesbijką

- Nie mogę dłużej żyć w szafie - podała powody swego coming outu Kasatkina.

Teraz, w rozmowie ze Sportskeedą, ujawniła kulisy swej decyzji.

Reklama

- Szczerze? Byłam przygotowana na najgorsze - powiedziała, nawiązując do faktu, że w Rosji środowisko LGBT (skrót od: lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści) nie jest tolerowane.

- Myślałam, że odbiór mojego ujawnienia będzie zły, znając naszą mentalność. Ale koniec końców byłam zaskoczona, jak wszystko się odmieniło. Jak fajnie. Nie wszystko jest tak złe, jak myślałam - powiedziała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Iga Świątek - Jule Niemaier 2:6, 6:4, 6:0 - SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Kasatkina o swej orientacji seksualnej

Dorastałam w środowisku, w którym nie było gejów ani lesbijek. Nic takiego mnie nie dotknęło. Najgorsze, co mogło ci się zdarzyć w mojej młodości, była grupa popowa Tatu. Nie sądzę, by inne orientacje seksualne mogły być w ogóle promowane tłumaczyła tenisistka.

- Zatem nic nie mogło mnie zainfekować i nic na to nie poradzę, że wolę dziewczyny - podkreśliła.

Uznała, że nie żałuje decyzji o coming oucie.

- Zajęło sporo czasu, zanim zaczęłam akceptować swą odmienność seksualną, bo społeczeństwo wywiera wielką presję. Cały czas wydaje ci się, że coś jest z tobą nie tak, starasz się w sobie tłumić tę odmienność - wspominała.

- Zaczynasz się ukrywać, prowadzisz podwójne życie. Koniec końców jednak do ciebie dociera, kim jesteś. Nie tak dawno temu doszłam do wniosku, że mam to gdzieś, co o mnie pomyślą i powiem prawdę - odsłoniła kulisy.

W momencie ujawniania swej orientacji seksualnej Kasatkina powiedziała jeszcze jedno ważne zdanie:

- U nas w Rosji nie tylko temat mniejszości seksualnych jest niedozwolonych. Zastrzeżone są też inne, znacznie bardziej poważne - zaznaczyła. - W Rosji geje i lesbijki jeszcze długo nie będą mogli chodzić swobodnie po ulicach, trzymając się za ręce. Jeszcze długo nie.

Pochwaliła się, że po coming oucie wygrała dwa turnieje - w San Jose i Granby. Z US Open pożegnała się już w pierwszej rundzie, po trzysetowym boju z Harriet Dart.