Kapitalny dzień Polki, turniejowa dwójka za burtą. Wimbledon już blisko

Maja Chwalińska jesienią 2022 roku była na 149. pozycji w rankingu WTA, już po tym, jak poddała się zabiegowi artroskopii kolana. A przecież do dorobku nie liczył się jej fantastyczny Wimbledon, w którym latem przeszła trzy etapy eliminacji i dotarła do drugiej rundy w głównej części. Przerwa miała być stosunkowo krótka, trwała aż sześć miesięcy. I po tym czasie urodzonej w małopolskim Miechowie zawodniczce nie udało się już odzyskać dawnej dyspozycji. Mało tego, latem zeszłego roku znalazła się w piątej setce światowej listy. A dodając do tego problemy ze zdrowie, można było drżeć o jej dalszą karierę.

