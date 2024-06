Tragedia Djokovicia euforią Sinnera. Włoch po raz pierwszy na szczycie

Jannik Sinner czekał na taką możliwość od dawna. Włoch swoją wysoką formą od dłuższego czasu deptał po piętach Novakowi Djokoviciowi. Miał też jednak sporo pecha. Przypomnijmy, że 22-latek musiał kreczować w ćwierćfinale niedawnego turnieju rangi ATP 1000 w Madrycie podczas pojedynku z Felixem Auger-Aliassime z powodu kontuzji. Szybko się jednak pozbierał i do wielkoszlemowego French Open wrócił nie tylko zdrowy, ale i w wysokiej formie. W dotychczasowych pięciu meczach tylko raz stracił seta, podczas pojedynku w 1/8 finału z Corentinem Moutetem (3:1). Poza tym nie dawał rywalom żadnych szans.

Świetne spotkanie rozegrał we wtorek przeciwko Grigorowi Dimitrowowi. Pogromca Huberta Hurkacza starał się postawić, ale ostatecznie uznał wyższość rywala (6:2, 6:4, 7:6). Najlepsze wieści dla Sinnera przyszły jednak dzień później. To wtedy Novak Djoković poinformował, że wycofał się z turnieju. To oznacza, że nie tylko nie obroni tytułu z Paryża sprzed roku, ale i że stracił pozycję numer jeden w rankingu ATP - właśnie na korzyść Włocha.