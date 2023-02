Magdalena Fręch od sierpnia zeszłego roku jest na początku drugiej setki rankingu WTA - cały czas znajduje się w przedziale 101-128. To akurat miejsca "niewdzięczne", bo zwykle nie dają prawa gry w turniejach Wielkiego Szlema, a i jest problem z dostaniem się do tych mniejszych turniejów WTA bez eliminacji. Łodzianka mogła próbować "podbijać" sobie ranking w turniejach ITF, ze znacznie słabszą obsadą, mogła też szukać szczęścia w większych zawodach, gdzie jest o to znacznie trudniej. Raz, że trzeba przebijać się przez te eliminacje, a dwa - rywalki są po prostu mocniejsze.