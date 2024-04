Kapitalna seria trwa, co za demolka w finale! Świątek przybyła kolejna rywalka

Miejscowa publiczność, co zrozumiałe, trzymała kciuki za Danielle Collins. Amerykanka, która wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 w Miami, awansowała też do finału imprezy w Charleston. Tym samym odniosła już 12. wygraną z rzędu, a przecież tenisistka zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę. W półfinale pokonała jednak Marię Sakkari i miała apetyt na kolejny triumf.

Kapitalna seria trwa! Collins z kolejnym triumfem

Rozpędzona Collins zaczęła to spotkanie znakomicie, bo od trzech wygranych gemów, czym "ustawiła" sobie pierwszego seta. Co prawda Kasatkina w starciu z Pegulą pokazała, że potrafi odwracać losy spotkania, stosując do tego rozmaite metody, ale doświadczona Amerykanka jest w tak dobrej formie, że nie dała sobie wyrwać zwycięstwa w tej partii. Wygrała pierwszego seta 6:2 i zrobiła poważny krok do tego, by zwyciężyć w kolejnej imprezie!