Kapitalna seria Polaka przerwana. Bolesny rewanż w finale

Rywal z Portugalii tym razem był za mocny. Pewny sukces Oliveiry

Michalski w ostatnim czasie z takich opresji już wychodził obronną ręką, można było mieć nadzieję, że odmieni losy tego spotkania. Tyle że drugi set zupełnie nie rozgrywał się po jego myśli. Przegrał gema przy swoim podaniu po raz pierwszy, za chwilę po raz drugi, Oliveira był bezlitosny. Odskoczył na 4-0 i wydawało się, ze już jest po sprawie. A jednak Polak się nie poddał - zdobył w końcu pierwszy punkt, w szóstym gemie przełamał rywala, a w siódmym prowadził 40-30 i serwował. Nie utrzymał jednak tej serii, Portugalczykowi dopisało szczęście . I choć tenisista z Warszawy walczył do samego końca, miał następne dwa break-pointy, to po 112 minutach przegrał 3-6, 2-6.

Kolejny start Michalskiego - już w najbliższym tygodniu w środkowych Włoszech

Mimo tego Michalski i tak zaliczy kolejny awans w rankingu ATP. Wrócił już w nim do trzeciej setki, co było podstawowym celem startów na Sardynii. W przyszłym tygodniu 23-letni tenisista wystąpi w wyżej notowanym challengerze w Roseto Degli Abruzzi. Po rezygnacji Argentyńczyka Hernán Casanovy wskoczył do głównej drabinki. Jego zwycięzca dostanie aż 75 punktów do rankingu i zgarnie blisko 10 tys. euro.