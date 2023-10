Kapitalna forma Polki, rywalka zdruzgotana. Pierwszy "rower" tuż po pierwszym triumfie

Jeszcze w niedzielę Martyna Kubka cieszyła się z pierwszego, historycznego zwycięstwa w turnieju ITF, a już w poniedziałek musiała grać we Francji w kwalifikacjach do kolejnych zawodów. Przeszła je, a swoją świetną dyspozycję potwierdziła w środowym starciu pierwszej rundzie. Ukrainkę Darię Łopatecką rozgromiła bowiem 6-0, 6-0 - to jej pierwszy "rower" w głównej drabince turniejowej w profesjonalnej karierze. A zarazem ósme zwycięstwo z rzędu w zawodach ITF.