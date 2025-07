Kamil Majchrzak w kryzysie po Wimbledonie. Porażka z 537. rakietą świata

Pokonanie Berettiniego otworzyło Majchrzakowi drogę do kolejnych rund, gdzie rywale na papierze byli słabsi od Włocha. Nasz reprezentant bez żadnych skrupułów wykorzystał sytuację i przedarł się aż do czwartej rundy. Tam czekał na niego jednak przeciwnik w bardzo wysokiej formie i ze sporym doświadczeniem, a więc Karen Chaczanow. Z Rosjaninem Majchrzak już sobie nie poradził, ale z Londynu i tak wracał zadowolony.

Powiedzieć, że pierwszy set nie ułożył się dla Majchrzaka tak, jak on by tego chciał, to jak nic nie powiedzieć. Nasz zawodnik przegrał bowiem pierwsze dwa gemy serwisowe i strat nie zdołał odrobić już do końca seta, choć udało mu się przełamać niżej notowanego rywala na 2:4. Ostatecznie jednak przegrał seta 2:6 i jego sytuacja stała się dość trudna.