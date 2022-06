Kamil Majchrzak nie wykorzystał piłki meczowej

O rozstrzygnięciu w pierwszym secie zadecydowało jedno przełamanie. W 12. gemie Chaczanow przegrał podanie i musiał się pogodzić ze stratą partii (5:7).

Wcześniej były tylko trzy break pointy. W czwartym gemie Rosjanin obronił jeden, a w siódmym Polak dwa.

Drugi set również był bez przełamań aż do 11. gema. Wtedy Majchrzak stracił podanie, a w następnym gemie Chaczanow bez straty punktu przypieczętował zwycięstwo w partii.

Decydujący set zaczął się dobrze dla 26-letniego Polaka. Już w drugim gemie, za trzecim break pointem, przełamał podanie rywala. Powtórzył to w czwartym gemie, wygrywając go do zera, ale w następnym stracił serwis. Chaczanow uratował się w ostatniej chwili. W dziewiątym gemie ponownie odebrał podanie naszemu tenisiście. Po chwili Majchrzak miał szansę zakończyć spotkanie, ale w 10. gemie, przy podaniu rywala, nie wykorzystał piłki meczowej.

Reklama

Tenis. Kamil Majchrzak obronił trzy piłki meczowe

O zwycięstwie w pojedynku decydował tie-break. W nim Rosjanin prowadził już 6-2, z dwoma przełamaniami serwisu, ale Polak obronił trzy piłki meczowe, w tym dwa przy podaniu rywala, przegrał jednak kolejny serwis i tie-break 5-7, a przez to całe spotkanie.

Majchrzak w pierwszej rundzie pokonał Niemca Dominika Koepfera 6:1, 6:4. Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, ale przy stanie 3:1 dla Majchrzaka zostało przerwane z powodu opadów deszczu. Dokończono je następnego dnia.

Rywalem Chaczanowa w ćwierćfinale będzie Felix Auger-Aliassime. Kanadyjczyk, rozstawiony z "dwójką" pokonał Holendra Tallona Griekspoora 7:6 (7-2), 7:6 (7-5).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe...Tenis. Eksperci pod wrażeniem sukcesu Igi Świątek! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Druga runda gry pojedynczej:

Karen Chaczanow (5.) - Kamil Majchrzak (Polska) 5:7, 7:5, 7:6 (7-5)