Kamil Majchrzak lepszy od Maksa Kaśnikowskiego w meczu dwóch reprezentantów Polski

W poniedziałek obaj dostali powołanie do reprezentacji Polski na mecz Pucharu Davisa z Uzbekistanem. Dla Majchrzaka to wielki powrót. Nie grał w kadrze od 2022 roku 13-miesięcznej dyskwalifikacji z powodu nieświadomego przyjęcia środka dopingującego.

Wielki gest organizatorów w stronę Kamila Majchrzaka

28-letni zawodnik, który długo był polską rakietą numer 2, grał w turniejach wielkoszlemowych i ATP na razie przeciera się na niższych szczeblach tenisowej drogi. Na początku roku wygrał turniej ITF w Monastyrze, w kolejnym był w ćwierćfinale. Wrócił do rankingu ATP.

W Belgii zagrał dzięki staraniom swojego menedżera. Od organizatorów otrzymał "dziką kartę". To wielkie wyróżnienie dla Polaka i docenienie jego starań o powrót do czołówki. Kaśnikowski dostał się do turnieju głównego z eliminacji.