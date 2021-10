Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5, by być na bieżąco!



Gdyby Majchrzak wygrał, pobiłby swój rekord zdobytych punktów w turnieju zaliczanych do aktualnego rankingu. Za dotychczasowy występ w Sofii już zarobił 51 pkt. (45 pkt. za ćwierćfinał plus 6 za wygrany mecz w eliminacjach), a awans do półfinału dałby mu 90 pkt. Najlepszy wynik polskiej rakiety nr 2 to 75 pkt. za finały challengerów w Nottingham i Szczecinie.



Polak w meczu drugiej rundy pokonał niżej notowanego Dimitara Kuzmanowa 7:5, 6:1. Teraz poprzeczka zawieszona jest jednak zdecydowanie wyżej - rywal to zawodnik numer 37 rankingu ATP. Nasz reprezentant jest 125.

Reklama

Pierwszy set



Majchrzak rozpoczął od własnego serwisu, który bardzo pewnie utrzymał, przegrywając tylko jedną piłkę. Po chwili rywal doprowadził do wyrównania. Bez większego problemu nasz reprezentant obronił też kolejny serwis (2:1). Niestety, Serb powoli się rozpędzał. Wygrał czwartego gema, a następnie prowadził przy podaniu Majchrzaka już 40-0. Nasz rodak zdołał jednak doprowadzić do równowagi i ostatecznie się obronił.





TC