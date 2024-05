Jak co roku na przełomie maja i czerwca Paryż stał się światową stolicą tenisa. Najlepsi tenisiści i tenisistki przybyli do Francji, aby powalczyć o prestiżowe trofea podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W rywalizacji na paryskim kortach ceglanych udział bierze m.in. Ons Jabeur , która do tej pory najlepszy wynik podczas tej imprezy zanotowała w ubiegłym roku. Wówczas dotarła ona do ćwierćfinału, w którym pokonana została przez Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:3, 6:7(5), 1:6.

