Kacper Żuk nie dał rady. Polska przegrywa z USA 0-2 w United Cup

Żuk za Michalskiego. Zmiana w ostatniej chwili

Kacper Żuk został wyznaczony do drugiego pojedynku singlowego półfinału United Cup ze Stanami Zjednoczonymi w ostatniej chwili. Zastąpił Daniela Michalskiego , który przegrał trzy dotychczasowe spotkania w United Cup.

Dodatkową trudnością dla Żuka był kontekst jego meczu. Przystąpił do gry po porażce Igi Świątek z Jessiką Pegulą. Ten wynik popsuł nastrój w polskiej drużynie.

Gratulacje od Tiafoe dla Żuka tuż po meczu

Żuk zagrał na luzie jakby niczym się nie przejmował ani sytuacją w zespole, ani klasą przeciwnika. Nie zagroził co prawda poważnie renomowanemu rywalowi, nie przestraszył go, to nie był jednak jednostronny mecz. Polak pokazał charakter, wielką wolę walki. Szkoda kilku niewykorzystanych szans.