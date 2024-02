Magdalena Fręch już wie, z kim przyjdzie jej rywalizować w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Rywalką Polki będzie Petra Martić, która w poniedziałek pokonała Amerykankę Caroline Dolehide 6:4, 7:6(4). Będzie to premierowe starcie obu zawodniczek. Co ciekawe, chorwacka tenisistka swego czasu zbliżyła się do czołowych miejsc w światowym rankingu, dzięki współpracy z polską trenerką Sandrą Zaniewską.