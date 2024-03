"Według śledczych w poniedziałek 18 marca 2024 roku około godziny 12:39 policja i straż pożarna w Bal Harbor zostały wysłane do ośrodka St. Regis Bal Harbor Resort pod adresem 9703 Collins Ave w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu" - opisano na stronie upi.com. I dodano, że nie ma żadnych podejrzeń, jakoby doszło do przestępstwa.

To tragedia. Wciąż nie mogę w to uwierzyć... Znałem Kostię od dzieciństwa, dzielił nas tylko rok różnicy, chodziliśmy do tej samej szkoły, graliśmy razem w młodzieżowych reprezentacjach narodowych. (...) Zawsze cieszył się wielkim szacunkiem chłopaków. Był przyzwoity, miły, wesoły! Nigdy nie stawiał się ponad nikogo w drużynie, chociaż grał lepiej niż wszyscy inni. Zawsze był pracowity. Łączę się w żałobie ze wszystkimi i bardzo współczuję jego bliskim

Pierwszy mecz Aryny Sabalenki w tegorocznym Miami Open. Podano datę

Jest już oficjalna informacja na temat pierwszego meczu Aryny Sabalenki w Miami Open. Wiadomo, że w 1/32 finału zagra w piątek 22 marca. Jej przeciwniczką będzie Paula Badosa , na korcie rywalka, ale prywatnie przyjaciółka Białorusinki. Tenisistki miały okazję porozmawiać przed starciem. "Wieczorem bardzo długo z nią rozmawiałem, rano również. Wiem, przez co teraz przechodzi. Znam całą sytuację, wiem, co się wydarzyło. To dla mnie też szok, że muszę przez to przechodzić, bo koniec końców to moja przyjaciółka i nie chcę, żeby cierpiała. To ciężka sytuacja" - relacjonowała Hiszpanka.