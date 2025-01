Mecz Mai Chwalińskiej przełożony. Pogoda nie pozwoliła rozegrać meczu w niedzielę

Jednym z pierwszych spotkań do zmiany był mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Rówieśniczka Igi Świątek została pierwotnie rozdysponowana do gry jako druga od godz. 3:00 czasu polskiego na korcie numer 7. 23-latka miała się zmierzyć z Jule Niemeier, ale wiemy już, że do tego starcia dzisiaj nie dojdzie. W planie gier pojawiło się już potwierdzenie, że batalia została przełożona i nie odbędzie się w niedzielę. Póki co nie jest znana nowa data pojedynku, ale powinien on zostać rozegrany w poniedziałek.