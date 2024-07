Już oficjalnie, tu mieli być Świątek i Hurkacz. Ich pogromcy na szczycie

Kontuzja Huberta Hurkacza odniesiona w Wimbledonie, a następnie zaskakująco późny zabieg chirurgiczny - to wszystko złożyło się na fakt, że najlepszego polskiego tenisisty zabraknie w turnieju par mieszanych w igrzyskach olimpijskich. Gdyby zaś był zdolny do gry, on i Iga Świątek byliby najwyżej rozstawiony duetem w rywalizacji. W środę ogłoszono wszystkie 16 par, na szczycie tej listy znajdują się Niemcy: Laura Siegemund i Alexander Zverev. Czyli duet, który ograł Świątek i Hurkacza w United Cup.